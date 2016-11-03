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    Ярошик не верит в чемпионство ЦСКА в нынешнем сезоне

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что армейцам требуется серьезное усиление. При этом чех не верит в чемпионство своей бывшей команды в нынешнем сезоне.

    «Год назад меня спрашивали о том же — что, в ЦСКА что-то не так, о проблемах в обороне, а в конце концов армейцы стали чемпионами. Другой вопрос, что команда играет на три фронта – и в Кубке России, и в Лиге чемпионов, и в национальном первенстве – а делать это с 11-12 футболистами в обойме действительно сложно. Игроков элементарно некем заменить, меняются одна-две позиции, результатов нет, и в такой ситуации опускаются руки.

    За последние 15 лет ЦСКА всегда отличался стабильностью, команда боролась за высокие места. Кто еще из богатых клубов РФПЛ может этим похвастать? Никто. Но сейчас видно, что ЦСКА неспособен играть сразу на три турнира. В России сильный чемпионат, любая команда может обыграть другую. Однако за чемпионство в этом году ЦСКА уже не поборется, в этом я уверен. Сложно будет даже попасть в тройку. Тем не менее верю, что все наладится и черная полоса армейцев закончится. Возможно, зимой кто-то пополнит состав. Конечно, один игрок ничего не спасет, нужно брать сразу троих-четверых», – заявил Ярошик.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 17:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:34

      Не верит и правильно делает.

      -1
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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 3 ноября 2016, 19:56

      В ЛЧ проявился уровень ЦСКА и Ростова. Обе команды проиграли, но впечатление от их игры совсем разное- безнадега и оптимизм. Судейство в нашем чемпионате делает ЦСКА медвежью услугу. Есть старый советский мульт про деревянных футболистов, на коробку которых, поставили штамп 1 сорт. "Зачем нам тренироваться, если мы итак чемпионы!"

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > sochi-2013 3 ноября 2016, 21:56

      Ты не прав. У ЦСКА сейчас черная полоса . И играть на этом не так достойно,как тебе кажется. А в ЛЧ и Спартак обосрется ,если станет чемпионом, потому что уровень игроков ниже среднего европейского.

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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 > shurik45 4 ноября 2016, 09:33

      Полоса то не сама собой берется. Надо причины искать. Можно один матч провалить- без проблем, но здесь уже система.

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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 > shurik45 4 ноября 2016, 20:50

      Посмотри на Ростов. уровень тот же, но команда ИГРАЕТ.

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