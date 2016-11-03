Бутенко и Баскаков вошли в состав контрольно-квалификационной комиссии РФС

Определен состав контрольно-квалификационной комиссии РФС, которая займется оценкой спорных моментов, связанных с судейством матчей чемпионата, первенства и Кубка России.

В нее вошли Александр Разинский, который теперь является председателем, Виктор Башкиров, Юрий Баскаков, Андрей Бутенко и Виктор Пышкин.

Фактически данная комиссия пришла на смену экспертно-техническую комиссии, которую составляли Валентин Иванов, Станислав Сухина, Николай Иванов, Николай Левников и Тарас Безубяк.