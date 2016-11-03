Гранквист о матче против «Шальке»: «Отсиживаться сзади «Краснодар» не собирается»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Шальке». Напомним, матч состоится в Гельзенкирхене, 3 ноября и начнется в 23:05 по московскому времени.

«В предстоящем матче прежде всего надо найти хороший баланс между атакующими действиями и обороной. Безусловно, «Шальке» очень силен, к тому же будет играть на своем поле и попросту не позволит нам атаковать все время. Но и отсиживаться сзади не собираемся.

Мы уступили дома и теперь на выезде постараемся взять реванш, набрав три очка. Будем стремиться демонстрировать свой футбол впереди, при этом строго соблюдать игровую дисциплину, грамотно действовать в защите. Только так сможем добиться результата», – сказал капитан краснодарского клуба.