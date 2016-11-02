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    Шалимов видит Измайлова плеймейкером «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о хавбеке Марате Измайлове. По словам специалиста, он видит игрока плеймейкером своей команды.

    – В последних матчах резко прибавил Марат Измайлов. С чем это связано?

    – Маратом доволен. Он раньше опускался очень низко, получая мячи там. А это должны делать наши опорные полузащитники. Там нужны два-три касания. Марат, опускаясь в эту зону, немного тормозил игру. Он это понимает, сейчас стал получать мячи выше, действует, как «десятка». Вижу его именно плеймейкером.

    – Обратил внимание – вы не обсуждаете действия арбитров. Почему?

    – Нас судил в матче с «Анжи» Карасев, уровень у него – высочайший. Я сам сужу двусторонки на тренировках и сказал команде, что свистну фол в центре, если он аналогичен тому, за что назначил бы пенальти. Наверное, английские судьи так и работают. Карасев – так же.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2016 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 3 ноября 2016, 07:07

      Ку.киш с маслом вы дождетесь от этого лентяя, а не игры плеймейкера...

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