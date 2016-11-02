Главный тренер «Дандолка»: «Для нас уникальный опыт играть в таком холодном климате»

Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита». В составе питерского клуба специалист отметил полузащитника Акселя Витселя. Напомним, матч состоится 3 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

«Для нас важно как хорошо сыграть с «Зенитом», так и выиграть в воскресенье Кубок Ирландии. Для нас это фантастический сезон. Мы провели 53 матча в течение 36 недель, это очень много, но еще нас ждет немало важных игр. Стараемся поддерживать хорошую физическую форму всех игроков. Безусловно, физические кондиции очень важны. Также обращаем внимание и на технические моменты, они также играют роль.

Видел матч «Зенита» с «Анжи» в Кубке России, результат не соответствует тому, что было на поле. Мне понравилось, как действовал Аксель Витсель. Для нас уникальный опыт играть в таком холодном климате. Мы открываем новые места благодаря Лиге Европы. Очень здорово получить возможность сыграть в Петербурге, через несколько недель мы полетим в Израиль. Думаю, ощутим контраст в погоде», – сказал Кенни.