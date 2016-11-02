Президент «Урала»: «Скрипченко совершил непорядочный поступок»

Президент «Урала» Григорий Иванов критически отозвался о возможном продолжении карьеры бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко в Самаре.

«Не очень хорошо отношусь к информации о работе Скрипченко в «Крыльях Советов». За нашей спиной он вел переговоры. Мы вчера провели пресс-конференцию, вчера он уволился, а сегодня ему почему-то поступило предложение, и он его почти что принял. Вчера нашим уральским журналистам он рассказывал, как ему тяжело, как он устал, что ему надо побыть дома, с семьей. А сегодня он уже нашел команду, наших непосредственных конкурентов. Весь его уход, вся эта ситуация – очень дурно попахивает. Считаю, что это очень непорядочный поступок.

Может быть, сейчас у молодых людей, я все-таки старшего поколения, чем он, о порядочности другие понятия. Это удар в спину. Он мне сказал, когда пришел проситься, что так устал. Зачем он мне все это говорил?» – заявил Иванов.