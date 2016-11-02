Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Скрипченко совершил непорядочный поступок»

Президент «Урала»: «Скрипченко совершил непорядочный поступок»

2 ноября 2016, 17:22
14

Президент «Урала» Григорий Иванов критически отозвался о возможном продолжении карьеры бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко в Самаре.

«Не очень хорошо отношусь к информации о работе Скрипченко в «Крыльях Советов». За нашей спиной он вел переговоры. Мы вчера провели пресс-конференцию, вчера он уволился, а сегодня ему почему-то поступило предложение, и он его почти что принял. Вчера нашим уральским журналистам он рассказывал, как ему тяжело, как он устал, что ему надо побыть дома, с семьей. А сегодня он уже нашел команду, наших непосредственных конкурентов. Весь его уход, вся эта ситуация – очень дурно попахивает. Считаю, что это очень непорядочный поступок.

Может быть, сейчас у молодых людей, я все-таки старшего поколения, чем он, о порядочности другие понятия. Это удар в спину. Он мне сказал, когда пришел проситься, что так устал. Зачем он мне все это говорил?» – заявил Иванов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Урал Крылья Советов Скрипченко Вадим
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Karrerim
1478099512
тренер продажная казел ты
Ответить
Aztec58
1478100168
Уйти из команды непорядочного президента - дело чести.
Ответить
зиргай
1478103835
кто же из них продал игру?
Ответить
radga
1478106584
Стало какой-то странной традицией, после так называемого (матча-договорняка) - смена тренера. А может это норма? А может и не было так называемого (матча-договорняка)? Разберутся ли теперь или нет? И будут ли разбираться?
Ответить
bset
1478107142
После таких слов можно смело идти рассказывать про договорняки. Потом будет думать, о чем болтает
Ответить
Крысолов
1478107420
Про какую порядочность может говорить уралмашевский гопник калечивший людей
Ответить
cska-62
1478107526
А если Скрипченко в ответ на такое интервью ЗАГОВОРИТ? Григорий Иванов об этом не подумал? Или он сначала говорит, а потом думает? По привычке...
Ответить
nikita08
1478107580
от вас всех там дурно пахнет.
Ответить
rubinovyi2
1478149340
Дурно попахивает то,что он не хочет сказать всей правды.
Ответить
eleng
1478156284
Да просто устал человек от грязи и непорядочности. Что он должен сказать был, что ну не хочу слива больше...
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
22:47
17
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
21:59
2
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
2
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
6
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
39
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
65
Все новости
Все новости
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
23:15
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
22:47
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
22:13
2
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
21:43
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
6
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
39
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
65
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+