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    Лига чемпионов. «Бенфика» переиграла киевское «Динамо», поднявшись на второе место

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» благодаря голу Эдуардо Сальвио с пенальти обыграла киевское «Динамо» – 1:0.

    Ранее в этой группе «Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью.

    После четырех туров в этом квартете лидируют «Наполи» и «Бенфика», имеющие по семь очков. На счету «Бешикташа» шесть баллов, «Динамо» набрало один пункт.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 4-й тур

    Бенфика (Португалия) – Динамо (Украина) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сальвио, 45 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 01:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 ноября 2016, 01:13

      Киев пока явный аутсайдер в своей группе...

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