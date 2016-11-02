Лига чемпионов. «Бавария» одолела ПСВ и пробилась в плей-офф

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» одержала волевую победу над ПСВ – 2:1. На гол Сантьяго Ариаса мюнхенцы ответили дублем Роберта Левандовски.

Таким образом, «Бавария» набрала девять баллов и обеспечила себе выход в 1/8 финала. ПСВ имеет одно очко и находится на третьем месте, по дополнительным показателям опережая «Ростов».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

ПСВ (Голландия) – Бавария (Германия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 –Ариас, 14; 1:1 – Левандовски, 34 (с пенальти); 1:2 – Левандовски, 74.

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