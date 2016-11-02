Лига чемпионов. «Атлетико» вырвал победу у «Ростова», обеспечив себе выход из группы

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» уступил «Атлетико» со счетом 1:2. Ростовчанам хватило одной минуты, чтобы усилиями Сердара Азмуна отыграться после гола Антуана Гризманна, однако в концовке встречи тот же Гризманн принес своей команде три очка.

Таким образом, «Ростов» остался с одним баллом на последнем месте, на счету лидирующих в группе мадридцев 12 очков, и они гарантировали себе выход в плей-офф.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

Атлетико (Испания) – Ростов (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гризманн, 29; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Гризманн, 90+3.

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль (Гамейро, 58), Феррейра-Карраско (Коррреа, 79), Гризманн, Торрес.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев (Терентьев, 73), Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 54+3), Полоз, Азмун (Думбия, 70).

Предупреждения: Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 – Калачев, 47; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82.

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