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  • Лига чемпионов. «Атлетико» вырвал победу у «Ростова», обеспечив себе выход из группы

Лига чемпионов. «Атлетико» вырвал победу у «Ростова», обеспечив себе выход из группы

2 ноября 2016, 00:40
43

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» уступил «Атлетико» со счетом 1:2. Ростовчанам хватило одной минуты, чтобы усилиями Сердара Азмуна отыграться после гола Антуана Гризманна, однако в концовке встречи тот же Гризманн принес своей команде три очка.

Таким образом, «Ростов» остался с одним баллом на последнем месте, на счету лидирующих в группе мадридцев 12 очков, и они гарантировали себе выход в плей-офф.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

Атлетико (Испания) – Ростов (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гризманн, 29; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Гризманн, 90+3.

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль (Гамейро, 58), Феррейра-Карраско (Коррреа, 79), Гризманн, Торрес.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев (Терентьев, 73), Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 54+3), Полоз, Азмун (Думбия, 70).

Предупреждения: Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 – Калачев, 47; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Атлетико Ростов
Комментарии (43)
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IlyaKUN
1478036467
А второй то гол спорный)
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firs04
1478036473
судья тварина
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Aztec58
1478036559
Блин, ну, какая досада. По любому Ростову спасибо за самоотдачу.
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DemSerg
1478036639

Хорош гнать на судью. Дай бог, чтобы в чр все время так грамотно судили. Ну и Атлетико заслужил победу. Весь матч почти что давили.
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Boozman
1478036861
Реально, на судью гнать нечего. В этом матче достойно отсудил, ошибок практически нет. Судили бы так РФПЛ, тот же самый Ростов может и не растерял кучу очков на выездах. А так, конечно, обидно за сельпо. Держались достойно. Не думаю, что ещё кто-то в РФПЛ мог бы так организованно сыграть против Атлетико на таких скоростях и не пропустить больше
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DEFENDER114
1478037209
Достойный матч. Судейство - образцовое! Ростов мужики!!!! +++
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88serega88
1478038433
молодцы Ростов!!! достойно в каждом матче!!! уровень игроков не науровне ЦСКА Зенита. Свиней, но бьются хоть и не получается победить!!! молодцы!!!
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Rzn_za_cska
1478038961
Кровь из носу победить псв надо бороться за ЛЕ а там гляди и Бавария второй состав привезет
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andruhs
1478045928
СИДЕЛИ в ПИТЕРЕ и СМОТРЕЛИ...( бол. Зенита ) Ростову самый большой респект. Отдали все, что могли, проиграли, но не обидно, как многим показалось... Хотя и статистика ударов 22 : 6, но результат очень достойный. Атлетико суперклуб, но пацаны не прижались и не сдались до игры, как бывает. Успеха вам, ребята - хорошая команда! Молодца ! Все впереди. Что же касается Гризманна - все сами видели - два шанса за матч и два гола...Без комментариев ! Очень уж хорош., признаем.......
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Фан666
1478058299
Ростов молодцы. Достойно бились! Респект за игру! Вот вам и ответ на колхоз.
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