Аллегри: «Хедира завтра сыграет с Маркизио»

Главный тренер «Ювентуса» ​Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

«Хедира завтра сыграет с Маркизио. Третий полузащитник? Вам придется подождать, чтобы узнать.

Корме Кьеллини, все наши защитники полностью здоровы и могут играть.

Мы должны не перечеркнуть отличную работу, проделанную в Лионе две недели назад. Еще дона победа сделает на фаворитами в борьбе за первое место», – сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Лион» состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.