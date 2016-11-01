Слуцкий сравнил Акинфеева с Яшиным

Главный тренер ЦСКА ​Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

– Можете ли сказать, что Акинфеев достиг того же уровня, что Яшин и другие великие вратари?

– В каждой эпохе был свой великий вратарь: Яшин, Дасаев. Сейчас это Акинфеев, который на протяжении многих лет подтверждает свой уровень в клубе и сборной, у него большое количество рекордов. Мне сложно сравнивать времена, но то, что Игорь является олицетворением современной эпохи российского футбола – это безусловно так.

– ЦСКА много критикуют, при этом у вас есть шансы в Лиге чемпионов. Как вы сами оцениваете положение, и какие цели ставите: выход в плей-офф или более реальную задачу – попасть в Лигу Европы?

– Сложно делить цели. Команда достойно выступает в Лиге чемпионов. С «Тоттенхэмом» можно было не проигрывать, с «Монако» нам немного не хватило до победы. Не хотел бы перечислять те сложности, которые у нас есть. Мы в любом случае в тяжeлой группе выглядим достойно. Нам этого мало. Мы ставим задачу перед каждым матчем.

– Объявлен состав сборной России, туда попали Головин и Фернандес. О Головине Станислав Черчесов сказал, что для него отсутствие Ерeменко и Дзагоева стало шансом сделать ещe один шаг вперeд. Согласны ли с ним и как в целом оцениваете прогресс Александра?

– И с ними он регулярно играл в стартовом составе, провeл все матчи. Поэтому я не думаю, что перераспределение дополнительных функций как-то сказалось. Мне кажется, он демонстрирует достаточно стабильный уровень игры на протяжении этого сезона. Но, как и любому молодому футболисту, ему есть куда стремиться. Он может играть более качественно и результативно.

– Фалькао выздоровел. Насколько для вас принципиально, выйдет он или нет? И насколько «Монако» с ним и без него разнится?

– Это очень качественный форвард. Но и Жермен, и Каррильо, и Мбаппе с Силвой тоже сильные. Понятно, что любой приличный футболист усиливает команду. Но не думаю, что это принципиальным образом повлияет на качество игры соперника.

– Можно ли говорить, что поражение от «Спартака» при невыразительной игре – следствие пропущенного в концовке матча с «Монако» гола, который психологически ударил по команде?

–После «Монако» мы еще играли с «Локомотивом». Не вижу взаимосвязи, – сказал Слуцкий.