Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий сравнил Акинфеева с Яшиным

1 ноября 2016, 21:30
18

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

– Можете ли сказать, что Акинфеев достиг того же уровня, что Яшин и другие великие вратари?

– В каждой эпохе был свой великий вратарь: Яшин, Дасаев. Сейчас это Акинфеев, который на протяжении многих лет подтверждает свой уровень в клубе и сборной, у него большое количество рекордов. Мне сложно сравнивать времена, но то, что Игорь является олицетворением современной эпохи российского футбола – это безусловно так.

– ЦСКА много критикуют, при этом у вас есть шансы в Лиге чемпионов. Как вы сами оцениваете положение, и какие цели ставите: выход в плей-офф или более реальную задачу – попасть в Лигу Европы?

– Сложно делить цели. Команда достойно выступает в Лиге чемпионов. С «Тоттенхэмом» можно было не проигрывать, с «Монако» нам немного не хватило до победы. Не хотел бы перечислять те сложности, которые у нас есть. Мы в любом случае в тяжeлой группе выглядим достойно. Нам этого мало. Мы ставим задачу перед каждым матчем.

– Объявлен состав сборной России, туда попали Головин и Фернандес. О Головине Станислав Черчесов сказал, что для него отсутствие Ерeменко и Дзагоева стало шансом сделать ещe один шаг вперeд. Согласны ли с ним и как в целом оцениваете прогресс Александра?

– И с ними он регулярно играл в стартовом составе, провeл все матчи. Поэтому я не думаю, что перераспределение дополнительных функций как-то сказалось. Мне кажется, он демонстрирует достаточно стабильный уровень игры на протяжении этого сезона. Но, как и любому молодому футболисту, ему есть куда стремиться. Он может играть более качественно и результативно.

– Фалькао выздоровел. Насколько для вас принципиально, выйдет он или нет? И насколько «Монако» с ним и без него разнится?

– Это очень качественный форвард. Но и Жермен, и Каррильо, и Мбаппе с Силвой тоже сильные. Понятно, что любой приличный футболист усиливает команду. Но не думаю, что это принципиальным образом повлияет на качество игры соперника.

– Можно ли говорить, что поражение от «Спартака» при невыразительной игре – следствие пропущенного в концовке матча с «Монако» гола, который психологически ударил по команде?

–После «Монако» мы еще играли с «Локомотивом». Не вижу взаимосвязи, – сказал Слуцкий.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1478025871
«Сейчас это Акинфеев, который на протяжении многих лет подтверждает свой уровень в клубе и сборной, у него большое количество рекордов», — даже Слуцкий знает, что Акинфеев — настоящий рекордсмен.
Ответить
dyema
1478025914
Явно польстил Акинфееву)))
Ответить
ttter
1478027732
Яшин это Яшин и Акинфеев и близко не стоит.
Ответить
Serjoga
1478029181
Сравнил ...... с пальцем!
Ответить
джон базелон
1478029882
Лев Яшин лучший голкипер всех времён!Акинфеев качественный игрок,лучший в своём поколении,но только в России.Яшин был легендой всего футбольного мира и оставил неизгладимый вклад в развитие футбола,именно он первый стал играть,так как сейчас играют в воротах.Игорю даже рядом ни когда не встать с Яшиным!
Ответить
Zeff
1478043225
Головой ударенный.
Ответить
АртурZaСМ
1478059226
Какая глупость сравнивать Великого Яшина с Акинфеевым. Акинфеев даже на мой взгляд весьма спорно является первым номером сборной...
Ответить
Alexx22
1478061485
сравнили тоже, я в шоке. великого вратаря которому аплодировал весь мир и "зажравшигося" который пригрелся в нашем чемпионате и не хочет развиваться дальше
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1478061945
Идиоты! Он сказал,что Игорь олицетворение нашей эпохи(Акинфеев чаще играет,играет в сборной и о нём чаще пишут). Назовите(кипера) и обоснуйте на сегодняшний день кто лучше и за какие заслуги?
Ответить
Каратель помойников
1478065846
Слуцкий сравнил Акинфеева с Яшиным,Гиннера с Ротшильдом,а себя с Моуриньо)))
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по Родри в 60+6 миллионов
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
16
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Все новости
Все новости
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
3
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+