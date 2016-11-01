ФИФА рассматривает запрос РФС относительно Фернандеса

ФИФА получила запрос от РФС по поводу правомерности участия защитника ЦСКА Марио Фернандеса в матчах сборной России.

«Мы можем подтвердить, что Российский футбольный союз обратился в ФИФА с запросом о правомерности футболиста Марио Фигeйры Фернандеса принимать участие в матчах своей сборной. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении. Поэтому, как обычно в таких случаях, на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев на эту тему, в том числе – говорить о сроках рассмотрения вопроса», – сказано в сообщении ФИФА.

Напомним, минувшим летом Фернандес стал гражданином России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов привлек его к тренировкам перед товарищескими матчами против сборных Катара и Румынии.