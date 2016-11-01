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ФА выдвинула обвинение Моуринью по итогам матча с «Бернли»

1 ноября 2016, 19:00
7

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в ненадлежащем поведении во время матча АПЛ против «Бернли».

Моуринью вменяют в вину использование оскорбительных и/или бранных слов в адрес официальных лиц встречи в тоннеле либо возле него. Специалист должен ответить на обвинения до вечера 4 ноября.

Напомним, португалец был удален со скамейки в перерыве этой игры и досматривал ее с трибун.

Ранее ФА также выдвинула Моуринью обвинения по поводу его комментариев насчет судьи матча против «Ливерпуля» Энтони Тэйлора.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бернли Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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Berikosha
1478016665
Не проблема для моура, учитывая что тренировки проводит из кабинета
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BAIv
1478017153
это последний клуб который он развел на деньги,..... больше такого не повторят в контракте пропишут санкции
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Pres Arsenal
1478018334
Вот они нежные,я бы представляю если бы там Кварцяный руководил бы МЮ,там бы они его каждую игру штрафовали бы)
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Mi6
1478019239
Закат моура
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Aztec58
1478022991
Любой человек вправе сказать, что думает, но только (желательно) без мата.
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Garri98
1478082111
Когда же будет спрос с судей которые,одним свистком либо его отсутствием решают исход матча. Ведь это гараздо ущербней чем просто не имеющее никакого последствия высказывание.
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