ФА выдвинула обвинение Моуринью по итогам матча с «Бернли»

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в ненадлежащем поведении во время матча АПЛ против «Бернли».

Моуринью вменяют в вину использование оскорбительных и/или бранных слов в адрес официальных лиц встречи в тоннеле либо возле него. Специалист должен ответить на обвинения до вечера 4 ноября.

Напомним, португалец был удален со скамейки в перерыве этой игры и досматривал ее с трибун.

Ранее ФА также выдвинула Моуринью обвинения по поводу его комментариев насчет судьи матча против «Ливерпуля» Энтони Тэйлора.