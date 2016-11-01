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    Черчесов: «Если Селихов не получил вызов в сборную России, значит так нужно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает нужным приглашать голкипера «Амкара» Александра Селихова в национальную команду в данный момент. Из слов специалиста стало понятно, что тренерский штаб полностью устраивает тот комплект вратарей, которые уже имеются в наличии. В 12-ти матчах нынешнего розыгрыша РФПЛ 22-летний страж ворот пермяков пропустил всего шесть голов.

    «Если бы я пригласил условного португальца в команду, то вопрос про то, почему не вызван Селихов, был бы логичен. А так как у нас все вратари – россияне, вопрос отпадает. Мы принимаем те решения, которые считаем нужными», – сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 18:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:48

      Блин, самомнение Черчесова реально раздражает. Не сомневаюсь, что "мы" - это он о себе любимом, а не о тренерском штабе.

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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS > Aztec58 2 ноября 2016, 11:59

      Послушай .что ты имеешь против Черчесова Ты то сам .что из себя представляешь.Вы уже достали великие знатоки футбола

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