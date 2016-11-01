Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Де Бур: «Сожалею, что все закончилось именно так»

    Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур остался разочарован своей отставкой. По мнению 46-летнего голландца, для достижения успехов с «нерадзурри» требовалось большее количество времени. Специалист занимал должность главного тренера миланского клуба чуть менее трех месяцев.

    «Сожалею, что все завершилось именно так. Требуется больше времени для реализации данного проекта. Выражаю благодарность всем болельщикам, оказывавшим мне поддержку в течение этих нескольких месяцев. Вперед, «Интер», – написал де Бур на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2016 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -16

      bandini 1 ноября 2016, 22:36

      "Интер" украсил бы "Серию Б"

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11