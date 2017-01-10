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    Конкурс прогнозов: настольный хоккей, набор для баскетбола и скидка 10% в магазине Weekend

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 11:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 января 2017, 15:24

      да нормальные вроде призы.......хотя бы 10 мест призовых сделали)))

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 10 января 2017, 12:48

      серьезно в Зенит?

      0
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      Рейтинг: +206

      aMur 23 декабря 2016, 14:27

      Пофиг на призы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 декабря 2016, 10:14

      призы футбольные давайте и расширьте список призов, ведь участников очень много, конкуренция растет и растет.

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 15 декабря 2016, 13:20

      прогнозы на футбол, а призы хоккея и баскетбола))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 13 декабря 2016, 13:50

      !

      0
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 30 ноября 2016, 15:57

      Вот это интересный приз! Надеюсь в следующие месяца он тоже будет присутствовать.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 ноября 2016, 12:21

      Если бы пораньше объявили, борьба могла быть серьезнее...

      0
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > Томь вперёд 25 ноября 2016, 13:44

      О_о
      так это же было известно с самого первого дня этого сезона
      и объявлялось много раз
      вы чего?(

      4
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 25 ноября 2016, 12:19

      Мне бы хоть в сотню попасть) не до призов уж

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Lokofint 30 ноября 2016, 13:42

      я тоже так думал, но в субботу был на 16м месте, сейчас на 19 - спасибо модераторам конкурса... 2 часа висели ставки) так что всё в твоих руках)...

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 2 ноября 2016, 14:20

      че то ссылки не работают на призы

      0
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > Karrerim 7 ноября 2016, 11:20

      работают :)

      3
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