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Конкурс прогнозов: настольный хоккей, набор для баскетбола и скидка 10% в магазине Weekend

10 января 2017, 11:20
16

В этом сезоне Конкурса прогнозов у пользователей Бомбардира есть шанс выиграть один из зимних суперпризов – настольный хоккей или баскетбольный набор от Weekend.

Тот, кто займет первое место в Финальном сезоне-16, выиграет настольный хоккей Red Machine.

Пользователь, занявший второе место в первом дивизионе, получит набор для баскетбола «Мини».

Сейчас на первых двух местах идут пользователи franck_ribery и BURNIK.

Кроме того, абсолютно все пользователи Бомбардира могут не ждать окончания сезона в Конкурсе прогнозов и купить себе любой настольный футбол или аэрохоккей или еще сотни других подарков на Новый год со скидкой в 10% прямо сейчас. Введите специальный промокод PODAROK и скидка ваша!

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (16)
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Karrerim
1478085632
че то ссылки не работают на призы
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Lokofint
1480065571
Мне бы хоть в сотню попасть) не до призов уж
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Томь вперёд
1480065678
Если бы пораньше объявили, борьба могла быть серьезнее...
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KARDENAL
1480510642
Вот это интересный приз! Надеюсь в следующие месяца он тоже будет присутствовать.
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Garfild 44
1481626256
!
Ответить
Mityai90
1481797236
прогнозы на футбол, а призы хоккея и баскетбола))
Ответить
KARAT777
1482390876
призы футбольные давайте и расширьте список призов, ведь участников очень много, конкуренция растет и растет.
Ответить
aMur
1482492431
Пофиг на призы.
Ответить
pntrz
1484041714
серьезно в Зенит?
Ответить
Lev Aleks
1484051059
да нормальные вроде призы.......хотя бы 10 мест призовых сделали)))
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