Конкурс прогнозов: настольный хоккей, набор для баскетбола и скидка 10% в магазине Weekend

В этом сезоне Конкурса прогнозов у пользователей Бомбардира есть шанс выиграть один из зимних суперпризов – настольный хоккей или баскетбольный набор от Weekend.

Тот, кто займет первое место в Финальном сезоне-16, выиграет настольный хоккей Red Machine.

Пользователь, занявший второе место в первом дивизионе, получит набор для баскетбола «Мини».

Сейчас на первых двух местах идут пользователи franck_ribery и BURNIK.

Кроме того, абсолютно все пользователи Бомбардира могут не ждать окончания сезона в Конкурсе прогнозов и купить себе любой настольный футбол или аэрохоккей или еще сотни других подарков на Новый год со скидкой в 10% прямо сейчас. Введите специальный промокод PODAROK и скидка ваша!

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