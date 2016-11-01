Черчесов вызвал Комбарова, Глушакова и Кокорина в сборную России, Дзюба – вне заявки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 24-х футболистов, которые получат вызов в национальную команду для подготовки к товарищеским встречам с Катаром и Румынией. Игры пройдут 10 и 15 ноября соответственно. Отметим, что после некоторого перерыва в сборную вновь приглашены защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, хавбек красно-белых Денис Глушаков и нападающий «Зенита» Александр Кокорин. При этом двое других представителей петербургского клуба – Артем Дзюба и Олег Шатов – остались за ее бортом.

Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе тренерский штаб команды привлечет еще двоих игроков – защитников Георгия Джикию («Амкар») и Марио Фернандеса (ЦСКА).

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (оба – «Спартак»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»).

Нападающие: Максим Канунников («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»).