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  • Черчесов вызвал Комбарова, Глушакова и Кокорина в сборную России, Дзюба – вне заявки

Черчесов вызвал Комбарова, Глушакова и Кокорина в сборную России, Дзюба – вне заявки

1 ноября 2016, 12:33
36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 24-х футболистов, которые получат вызов в национальную команду для подготовки к товарищеским встречам с Катаром и Румынией. Игры пройдут 10 и 15 ноября соответственно. Отметим, что после некоторого перерыва в сборную вновь приглашены защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, хавбек красно-белых Денис Глушаков и нападающий «Зенита» Александр Кокорин. При этом двое других представителей петербургского клуба – Артем Дзюба и Олег Шатов – остались за ее бортом.

Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе тренерский штаб команды привлечет еще двоих игроков – защитников Георгия Джикию («Амкар») и Марио Фернандеса (ЦСКА).

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (оба – «Спартак»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»).

Нападающие: Максим Канунников («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (36)
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goalkeeper 90
1477993375
Где БЕЛЕНОВ????????????
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vladimir-7
1477993650
Из 24 игроков,вызванных в сборную, будут играть все ранее игравшие, так, что ничего нового не уведем.
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товрос
1477994574
ВАСЕ ДЕРЕВЯННОМУ ОПЯТЬ ПОВЯЗКУ ОДЕНЕТ
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Джавдет
1477995534
Жаль что бревна не взяли
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Йогурт Мэн
1477995804
Могилевец с Новосельцевым вызваны, а Дзюбиньо не вызван. хотя, это конечно к Катару с Румынией.. но хрен знает. а я ещё только зенитовских посмотрел. ну не знаю, Станислав Черчесов, ну не знаю.
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BAIv
1477996722
Березуцкого и Жиркова зачем вызывать? они если смогут играть к тому времени быстро сыграются.... а большая вероятность что завяжут... наигрывай кого еще не видели в сборной
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headdevil
1478000424
Могилевец и Новосельцев совсем не играют, Жирков и Береза не будут через 2 года играть, лучше бы Ефремова и Тигиева вызвали бы. Похоже Мудко сказал, что нужна не подготовка, а очки в рейтинг.
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ribavadim
1478000436
И всё-же в средней линии не хватает степного свежего ветра в лице Муруна Алтанхуяга и на острие кинжальных атак- молниеносного Алтансухийна Цолмона. Только время может поспорить с безупречным выбором...
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ribavadim
1478001761
Да поймите-же наконец :-Без Цолмона и Алтанхуяга победители Биркиркары просто устанут забивать и тогда- пиши пропало!
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Обер-КанцлерЪ
1478014889
Березуцкий опять заслужил вызов в сборную, несмотря на то что автогол в прошлой игре соорудил и пенальти в свои ворота. Играет на уровне сборной, да уж.
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