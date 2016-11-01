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    Глушаков: «Не думаю, что в моменте с рукой Комбарова был пенальти»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил работу арбитра Алексея Николаева на матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1).

    «Не могу сказать, что в моменте с рукой Комбарова был пенальти. Дима бежал, как он с метра может руку убрать? Это естественное движение. Может, там попадание и было, но на линии или даже за линией.

    Николаев в целом провел достойно матч, давал играть. Из-за этого игра была интересной, на встречных курсах. Лучше пусть не свистят некоторые моменты, тогда и ты в игре больше участвуешь, и меньше пауз. В Санкт-Петербурге были такие моменты, например, когда нам просто срывали быстрые атаки», – сказал Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2016 01:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2016, 18:15

      Глушаков всегда врёт!!!

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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 1 ноября 2016, 17:17

      если бы поставил,то никто бы не возникал!!!не поставил,вопросов тоже особо нет ни у кого!!!можно было и на Зе Луише ставить,но судья промолчал!!!!а так я согласен с МЯСО87,что такую игру не надо было портить пенками и постоянными свистками!!судья вполне отсудил на уровне,без каких то пристрастий одной из команд!!!в любом случае Спартак выиграл заслуженно и по делу!!

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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 1 ноября 2016, 14:09

      пенальти 100% был

      0
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 1 ноября 2016, 13:52

      По ходу пендель был,
      Но я про него позабыл.
      Я позабыл про Зенит,
      Зачем опять ворошить?
      Давайте идти вперёд,
      Играем в футбол, народ.
      А разбираются пусть Бубны да РФС,
      Если у них законы есть.

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 1 ноября 2016, 11:21

      Я за Спартак горой, но пеналь чистый был...

      2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > dimsok 1 ноября 2016, 11:26

      Я тоже так думал, посмотрел Бубна и теперь точно не уверен. К тому же это было на линии.

      1
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      Рейтинг: +22

      killerman77 1 ноября 2016, 11:10

      ну, так не чем думать то, вот и не думаешь - все закономерно

      -2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 1 ноября 2016, 10:29

      Пенальти там на усмотрение судьи. Да и был или не был, это уже не важно. Но вот то, что Глуш - шл...ха последняя - это точно. Если бы эпизод был зеркальный в штрафной ЦСКА он бы первый с пеной у рта орал бы, что чистый пенальти не назначили

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      Рейтинг: +496

      firs04 1 ноября 2016, 10:25

      Гнилой язык у этого Глушакова, все время ищет выгоду себе

      0
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 1 ноября 2016, 08:54

      Кони без пенальти играть не могут. Посмотрите статистику. В ворота ЦСКА пенки не ставят уже давно.

      -1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 1 ноября 2016, 08:19

      На усмотрение судьи, но моя позиция во всех играх рукой если не прижата-ставь пенку, если увидел умышленную игру рукой то желтая, если мячь летел в ворота мимо вратаря то красная. Эту игру ненадо было портить пенками была борьба и судья давал бороться, хотя вербу надо было хоть желтую дать!

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