На восстановление Валенсии уйдет полтора месяца

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия будет восстанавливаться не менее полутора месяцев после перелома руки. Напомним, игрок получил травму на прошлой неделе.

«Теперь я думаю только о восстановлении. Хочется поскорее вернуться и помочь своей команде. Я вернусь сильнее, я всегда настроен оптимистично», – написал Валенсия на своей странице в Instagram.

В текущем розыгрыше АПЛ Валенсия принял участие в девяти поединках, заработав одну желтую карточку.