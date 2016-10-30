Луческу: «У Жулиано звездная болезнь? Он сыграл почти во всех матчах, поэтому ему не хватает свежести»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что спад полузащитника сине-бело-голубых Жулиано вызван нехваткой свежести.

– Самый известный комментатор Петербурга Геннадий Орлов сказал, что у Жулиано спад, поскольку у него началась звездная болезнь. Согласны ли вы с этим?

– Все объясняется проще, чем звездная болезнь, – он принимал участие во всех матчах и был лучшим практически во всех играх. Он уникальный, очень порядочный парень, который полностью отдается не только в матчах, но и в тренировочном процессе, поэтому сейчас ему не хватает какой-то свежести, чтобы можно было сделать последний пас.