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    Павлюченко: «Не знаю, почему Арапов затянул с выносом. Так нельзя играть»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, пропускающий матч 12-го тура РФПЛ против «Терека» из-за дисквалификации, в перерыве матча прокомментировал ошибку голкипера Дмитрия Арапова.

    «Если взять игру с «Амкаром», Арапов тогда ошибся, но удалось выиграть. Так нельзя играть. Думаю, что после таких ошибок голкипера защитники сделают выводы и не будут пасовать назад. Лучше выбивать в аут. Я не знаю, почему он затянул с выносом, все время говорили, чтобы он играл проще. Может быть, молодость», – сказал нападающий.

    За событиями второго тайма можно следить здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2016 13:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 30 октября 2016, 13:23

      дурь это..а не молодость..гнать его ..поганной метлой..

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