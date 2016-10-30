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  • Радимов: «Спартак» сделал хорошую заявку на победу в чемпионате»

Радимов: «Спартак» сделал хорошую заявку на победу в чемпионате»

30 октября 2016, 11:16
4

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что у «Спартака» есть отличные шансы на чемпионство в этом сезоне. Об этом он заявил после матча красно-белых с ЦСКА (3:1).

– В состав красно-белых вернулись Промес, Зе Луиш и Глушаков. Как вам их игра?

– Глушаков вообще стал ключевой фигурой матча. А двое других, конечно, добавляют разнообразия в атаке команды. Не случайно Зе Луиш забил два мяча.

– Показалось, что Промес был не в оптимальных кондициях после травмы...

– Это просто на фоне Зе Луиша, который забил два мяча. Вы же, журналисты, судите по голам и передачам, а он все же очень много отвлекал на себя внимание защитников и делал очень много полезной работы.

– А что происходит с ЦСКА в последнее время?

– Потеря двух ключевых фигур центра поля не может пройти бесследно – Дзагоев и Еременко определяли всю игру в последнее время. И ладно бы один выбыл, а тут сразу оба. Ни Головин, не Вернблум не могу так вести игру, как эти двое.

Думаю, кризис есть. Нужны возвращения либо Дзагоева, либо Еременко. Но я так понимаю, что Алан в этом году вряд ли вернется, а по Роману вообще ничего непонятно. Это в матче с открытым «Спартаком» у ЦСКА еще были какие-то подходы к чужим воротам, а в играх с закрытыми командами у них будут проблемы. Потому что креатива им явно не хватает.

Если Еременко не вернется, то надо кого-то искать на его позицию. Усиливать игру в центре поля нужно однозначно.

– Первый гол – ошибка Акинфеева?

– А есть другие варианты?

– Думаете, печально известная серия Игоря в Лиге чемпионов как-то сказалась в этой встрече?

– На этом пропущенному мяче она точно не сказалась. Но в целом Акинфееву наверняка психологически тяжело. У вас, журналистов, наверняка что-то заготовлено на случай, когда Игорь пропускает. И вы это быстрее-быстрее выдаете в эфир! Конечно, будет довлеть, когда из каждого утюга тебе напоминают, сколько ты пропустил. Другое дело, Акинфеев прав, когда говорит: а вы попробуйте вообще столько матчей в Лиге чемпионов сыграть.

– Насколько обоснованы сейчас амбиции «Спартака» на чемпионство?

– Если после 12 туров команда лидирует, то это хорошая заявка на победу в чемпионате.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (4)
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Опорник84
1477815723
Задел конечно отличный, но вся борьба еще впереди! Рядом Зенит,да и ЦСКА еще рано списывать со счетов! Жду от Спартака хорошей игры и побед! Удачи любимая команда!
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dyema
1477817799
Сложно будет
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Юрий Крутько
1477818440
По игре,бесспорно,Спартак, сейчас,выглядет посильнее всех,даже Зенита.Но футбол-непредсказуем,посмотрите,что произошло с ЦСКА после выхода из строя двух ведущих игроков центра поля...Если Спартак сохранит такую уверенную,сильную игру,то это команда-чемпион!
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