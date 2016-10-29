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    Слуцкий: «В матче со «Спартаком» каждый гол оказался определяющим»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором московский клуб уступил «Спартаку» со счетом 1:3.

    – Насколько определяющим стал первый пропущенный гол?

    – Каждый гол оказался определяющим. После первого мяча имели моменты, чтобы сравнять счет. Второй в этом смысле был даже более определяющим. Хотя при счете 2:1 был сумасшедший момент у Страндберга, когда все могло развернуться.

    – Был спорный момент с рукой в штрафной «Спартака».

    – Мне нет смысла об этом говорить и обращать внимание.

    – Пауза во встрече повлияла на ход матча?

    – Нет, не думаю.

    – Есть ощущение, что ЦСКА в конце немного не хватило ресурсов.

    – У нас были варианты с Натхо и Страндбергом. Мы их оба использовали, – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 20:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 29 октября 2016, 20:37

      Что еще нужно этому убытку, чтобы шпалы не было в старте? Сколько засранных моментов и убогого топтания на месте?

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 29 октября 2016, 20:26

      жертва обстоятельств.. ЦСКА еще покажет.. жалко даже их)

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