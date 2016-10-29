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    Слуцкий: «Перед дерби мотивационные вещи могут сработать даже в обратную сторону»

    Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии дерби со «Спартаком» в рамках 12-го тура РФПЛ отметил, что мотивация игроков перед таким матчем может дать обратный эффект.

    «Мы знаем, что такое дерби, как они играются. Это самый сложный матч для оценки шансов команд. Нашел ли я какой-то дополнительный мотивационный ход для ЦСКА? Мы общались. С тем, с кем я посчитал нужным, мы поговорили дополнительно. Но перед таким матчем какие-то мотивационные вещи могут сработать даже в обратную сторону», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 30 октября 2016, 02:30

      лох ! трус! всегда отмазки!

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