Валенсия сломал руку и не поможет «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия сломал руку и не поможет «красным дьяволам» в ближайшее время. Сообщается, что сегодня футболисту будет сделана операция, однако сроки его возвращения в строй не называются. Таким образом, 31-летний эквадорец точно пропустит матч 10-го тура АПЛ против «Бернли».

В нынешнем сезоне Валенсия провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии девять матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.