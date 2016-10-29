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    Хомуха считает, что ЦСКА не хватает остроты в нападении

    Экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение насчет сегодняшнего поединка 12-го тура РФПЛ между армейцами и «Спартаком». Он считает, что игра будет непростой и завершится результативной ничьей.

    «Сейчас ЦСКА не хватает остроты в атаке. По матчу с «Локомотивом» это заметно. Ведь были моменты, которые армейцы не смогли реализовать. Отсутствуют ведущие игроки Еременко и Дзагоев, но круг претендентов на их замену уже есть: это и Натхо, и Гордюшенко. Однако пока неизвестно, успеют ли восстановиться футболисты к матчу со «Спартаком».

    У красно-белых тоже есть определенные проблемы с составом, но я думаю, что Зе Луиш, Промес и Глушаков сыграют против армейцев. Игра будет сложной и закончится вничью – 1:1», – сказал Хомуха.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 16:15
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