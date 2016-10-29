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    Правительство РФ внесло поправки в проектную и сметную документацию трех стадионов ЧМ-2018

    Правительство РФ внесло корректировки в проектную и сметную документацию проектов по строительству и реконструкции стадионов в Нижнем Новгороде, Волгограде и Ростове-на-Дону. Речь идет о стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира-2018.

    Как сообщает официальный сайт кабинета министров, после корректировки экономия средств федерального бюджета в Нижнем Новгороде будет составлять 23,3 миллиона рублей, в Волгограде – 81,09 миллиона и 368,46 миллиона рублей – в Ростове-на-Дону.

    «Перераспределены средства федерального бюджета в объеме 1 404,9 млн рублей со строительства стадионов в Нижнем Новгороде (702,45 млн рублей) и Волгограде (702,45 млн рублей) на финансирование временной инфраструктуры безопасности с их возвратом в 2018 году. Также перераспределены средства федерального бюджета со стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде на строительство стадиона в Ростове-на-Дону в объеме 400 млн рублей (по 200 млн рублей) с их возвратом в 2017 году», – говорится в постановлении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 09:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 29 октября 2016, 10:30

      На " Зенит арену " деньги пойдут , но всё равно не хватит и в ближайшие 10 лет на её строительство дадут еще много - много миллиардов ..........

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 октября 2016, 10:24

      Тришкин кафтан.

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