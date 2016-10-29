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    Фернандо: «Рассчитываю на победу в матче с ЦСКА»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем дерби против ЦСКА, которое пройдет в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что матч состоится сегодня, 29 октября. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

    «Что касается ЦСКА, то мы не успели сделать подробный анализ, он нам только предстоит. Уже узнал от партнеров по команде, что такие команды, как ЦСКА и «Зенит», являются нашими основными соперниками в чемпионате.

    ЦСКА – команда, которая грамотно обороняется, при этом всегда опасна на контратаках, опасна в своем собственном развитии атак, поэтому мы со всей ответственностью подходим к этой встрече.

    Я думаю, нам хватает наших ресурсов для того, чтобы двигаться к цели, тренироваться должным образом, и рассчитывать на победу в этом матче», – сказал Фернандо.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.10.2016 08:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1191

      ttter 29 октября 2016, 11:07

      Только Победа!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 29 октября 2016, 09:40

      А мы надеемся на твои точные результативные передачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 29 октября 2016, 08:58

      конечно победим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 08:47

      И мы все рассчитываем.

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