АПЛ. «Арсенал» разгромил «Сандерленд» и вышел в лидеры турнирной таблицы

В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях благодаря дублям Алексиса Санчеса и Оливье Жиру со счетом 4:1 разгромил «Сандерленд». Таким образом, «канониры» возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

Отметим, что данный матч стал для «Сандерленда» 34-м подряд, когда в стартовом составе «черных котов» выходил полузащитник Джек Родуэлл и команда не побеждала.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Сандерленд – Арсенал – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Санчес, 19; 1:1 – Дефо, 65 (с пенальти); 1:2 – Жиру, 71; 1:3 – Жиру, 76; 1:4 – Санчес, 78.

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