Манчини сожалеет о возвращении в «Интер»

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини считает, что ему не стоило второй раз возглавлять миланцев.

«Никогда не возвращайтесь туда, где вы были успешны, потому что будет только хуже. Я вернулся – и сам не знаю почему. Я был убежден, верил, что могу начать серьезный проект, мне было нужно немного времени.

Я вернулся из-за любви, которая связывает меня с «Интером». У них были проблемы, и я подумал, что возвращение станет хорошей благодарностью за все, что «Интер» дал мне ранее», – сказал Манчини.

Напомним, итальянский специалист возглавлял «Интер» в 2004–2008 и 2014–2016 годах.