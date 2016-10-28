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  • Булыкин: «В 2003 году «Динамо» боролось за третье место, но затем начались странности»

Булыкин: «В 2003 году «Динамо» боролось за третье место, но затем начались странности»

28 октября 2016, 18:28
5

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился воспоминаниями от матча с «Зенитом» в 2003 году, когда московский клуб выиграл у сине-бело-голубых со счетом 7:1.

– Что с «Зенитом» в том матче произошло?

– У нас, как говорится, пошло. Атака хорошо выглядела – Корчагин, Короман, я. Разбирались хорошо.

– Питерцы забили гол уже при счете 0:7.

– Да, Кержаков отличился. Он мне еще говорил, что день рождения у отца, хотел его порадовать. И это получилось, но результат огорчил. Такие матчи, когда сделать ничего не можешь, случаются: у соперника идет игра, все залетает. Похожий пример – Португалия – Россия.

– К перерыву счет был уже 3:0. Что говорил до, в перерыве и после матча возглавлявший «Динамо»Виктор Прокопенко?

– Подробностей не помню. Но он никогда не говорил, что давайте, ребята, сохраним счет. Наоборот, всегда было так: «Не останавливаемся, играем до конца, продолжайте в том же духе». И мы тогда продолжили, забили семь голов. Вообще-то, у «Зенита» хороший состав подобрался: Аршавин, Быстров, Кержаков… Неудачно отыграл их вратарь Чонтофальски, плюс у нас все получилось и все залетало. Никто не мог в то время сказать, что «Зенит» был слаб.

– По итогам сезона Питер стал вторым, «Динамо» финишировало шестым.

– По ходу сезона мы конкурировали за место в тройке, но в конце, точно помню, начались странности у нас в клубе, Виктор Прокопенко их не понимал и не принимал. Я тоже, честно говоря, не понял, что происходило. Прокопенко не сработался с руководством, и его уволили.

– Какие странности припоминаете?

– В последних матчах сезона пошли какие-то непонятки. Да я и их и сейчас понять не могу.

– Не хотите расширить понятие «странные матчи»?

– Мы проиграли несколько матчей, когда боролись за третье место. И некоторые футболисты как-то ну очень плохо играли в тот момент, непонятно, почему и зачем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Булыкин Дмитрий
Комментарии (5)
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Tiger Altaica
1477673414
Все так мутно, начались странности. Ну скажи какие странности, а так ни чё не знаю, моя хата скраю!)
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Жентус
1477675818
Все игроки люди, а люди имеют склонность выдавать иногда хорошие отрезки, а иногда плохие отрезки в жизни. Если у кого то всё получалось, получалось, а в одном матче он сыграл плохо, это не значит что его купили все подряд, бывает что не пойдет, нельзя сразу всех собак вешать на друзей по команде, тем более Булыкину... Ну прям звезда мировой величины, он даже когда играл, про него то не все знали... 1 Год хороший выдал и всё, звездой стал.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1477681755
Случайностью тот динамовский провал, точно не выглядел.
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Polilux
1477682582
Просто НЕХ воровать ! И всё правильно будет.
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Alexdrill
1477822516
Странно подписывать игроков с миллионными окладами без учетов бонусов которые не хрена не играют
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