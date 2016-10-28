Булыкин: «В 2003 году «Динамо» боролось за третье место, но затем начались странности»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился воспоминаниями от матча с «Зенитом» в 2003 году, когда московский клуб выиграл у сине-бело-голубых со счетом 7:1.

– Что с «Зенитом» в том матче произошло?

– У нас, как говорится, пошло. Атака хорошо выглядела – Корчагин, Короман, я. Разбирались хорошо.

– Питерцы забили гол уже при счете 0:7.

– Да, Кержаков отличился. Он мне еще говорил, что день рождения у отца, хотел его порадовать. И это получилось, но результат огорчил. Такие матчи, когда сделать ничего не можешь, случаются: у соперника идет игра, все залетает. Похожий пример – Португалия – Россия.

– К перерыву счет был уже 3:0. Что говорил до, в перерыве и после матча возглавлявший «Динамо»Виктор Прокопенко?

– Подробностей не помню. Но он никогда не говорил, что давайте, ребята, сохраним счет. Наоборот, всегда было так: «Не останавливаемся, играем до конца, продолжайте в том же духе». И мы тогда продолжили, забили семь голов. Вообще-то, у «Зенита» хороший состав подобрался: Аршавин, Быстров, Кержаков… Неудачно отыграл их вратарь Чонтофальски, плюс у нас все получилось и все залетало. Никто не мог в то время сказать, что «Зенит» был слаб.

– По итогам сезона Питер стал вторым, «Динамо» финишировало шестым.

– По ходу сезона мы конкурировали за место в тройке, но в конце, точно помню, начались странности у нас в клубе, Виктор Прокопенко их не понимал и не принимал. Я тоже, честно говоря, не понял, что происходило. Прокопенко не сработался с руководством, и его уволили.

– Какие странности припоминаете?

– В последних матчах сезона пошли какие-то непонятки. Да я и их и сейчас понять не могу.

– Не хотите расширить понятие «странные матчи»?

– Мы проиграли несколько матчей, когда боролись за третье место. И некоторые футболисты как-то ну очень плохо играли в тот момент, непонятно, почему и зачем.