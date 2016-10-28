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    Молодежное первенство. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА

    В матче 12-го тура молодежного первенства России «Спартак» в родных стенах выиграл у ЦСКА. На два гола защитника хозяев Артема Мамина гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Константина Кучаева.

    Напомним, что встреча между основными командами пройдет завтра на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 12-й тур

    Спартак (мол.) – ЦСКА (мол.) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мамин, 18; 2:0 – Мамин, 29; 2:1 – Кучаев, 30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2016 15:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +933

      alll-1 28 октября 2016, 18:27

      Начало есть!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 28 октября 2016, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как бы завтра не сыграли команды в истории все равно останется счет 0:4, с которым закончилось первое дерби на Открывашке

      -4
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Чермындыр 28 октября 2016, 18:12

      О, хороший знак, кони уже соломку стелят!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2527

      Чермындыр > 12 мая 2017, 17:19

      Выебали вас в первом дерби на открывашке, 4 конских уя засандалили

      0
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      ...
      Рейтинг: +2527

      Чермындыр > 12 мая 2017, 21:28

      Ну ты и олень!!! Типичный представитель спартачей! Первый навыеб...ся, а потом заднюю врубил

      0
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      Рейтинг: +73

      Оборонщик 28 октября 2016, 16:45

      Ох Мамин!)

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 октября 2016, 16:45

      обычно когда молодежка проеживает, старшие выигравают.. или Бубен сказал , сделано наоборот

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 28 октября 2016, 16:26

      Красно белые верю в победу !!!! Молодёжь показала результат, от основы жду не меньшего!!!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 октября 2016, 16:15

      Так будет и основой.

      1
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