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    Романцев не считает Слуцкого лучшим тренером России

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил со словами поддержки тренера ЦСКА в преддверии столичного дерби. При этом Романцев признался, что не считает Леонида Слуцкого лучшим тренером в России.

    «Я бы к болельщикам ЦСКА обратился через вас. Дело в том, что он еще не умер, а вы его уже хороните. Я о Слуцком говорю. Раньше, когда мы проигрывали, Николай Старостин сажал нас напротив себя и говорил: «От любви до ненависти – один шаг». Сегодня тебя носят на руках, а завтра проиграл – и тебя уже ненавидят. Фанаты, на мой взгляд, торопятся. ЦСКА не так уж плох, как им сейчас кажется. Да, есть проблемы в составе, но елки-палки – они же чемпионы, чего вы их с землей равняете?

    Болельщик не тот, кто болеет, пока команда выигрывает, а тот, кто поддерживает команду и в тяжелые времена тоже. Недавно встречался с моим другом – главным режиссером Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Вот он мне говорит: «Олег, я безнадежный болельщик «Торпедо». Никуда от этого не денешься, всегда буду болеть за них». Если вы выбрали ЦСКА – болейте, выбрали «Спартак» – поддерживайте его. Поддерживать победителя – легко. Болеть за команду, которой сейчас тяжело, – вот здесь уже, что называется, проверка на вшивость.

    Слуцкий – лучший тренер в стране? Ну, так не буду говорить. У нас в «Амкаре» отличный тренер работает, в «Локомотиве» тоже хороший специалист, чего ж Слуцкого одного называть? Тихонов сейчас очень неплох, а что творит мой «сынок» в «Тосно»? Сейчас он в порядке, и команда на хорошем ходу», – приводит слова Романцева телеканал RT.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29-го октября, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2016 11:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 28 октября 2016, 20:40

      Спасибо Вам, Олег Иванович,за поддержку моего любимого тренера..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +97

      serzhio1 28 октября 2016, 14:08

      Конечно же он таковым не является, о чём речь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 октября 2016, 14:01

      Бердыева забыл упомянуть!

      3
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      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Томь вперёд 28 октября 2016, 16:39

      И ты туда же) Да смысл в том, что конкретную фамилию лучшего тренера называть просто некорректно, потому, как для кого-то Слуцкий лучший, а для кого-то дядя Вася со второй лиги и к единому мнению ни с каким голосованием не прийти.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 28 октября 2016, 13:56

      В России не любят футбол как игру большинство населения, а больше ходят на него как на шоу, где можно подурачиться, подраться, напиться и т.д. Пока не будет культуры боления футболом, не будут заполнятся стадионы нормальными людьми и не будет рейтинга трансляций. Вот что нужно исправить в нашем футболе.
      Еще нужны БЕСПЛАТНЫЕ спортивные школы для занятия детей, тогда вырастит уровень конкуренции и соответственно уровень футбола.
      А что касается понятий "лучший тренер" или "лучший игрок" это понятие относительное....Романцева в нулевых тоже бутылками забрасывали и материли до 7 поколения, не смотря на то, сколько чемпионских титулов он выиграл.

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 28 октября 2016, 13:54

      Слуцкий сильный тренер, но он "перерос" ЦСКА. Ему нужно попробовать себя в другом клубе, лучше в Европе. Там у него точно получиться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 28 октября 2016, 13:14

      Не знаю, что у него получится,
      Но пусть Тихонов учится.
      И другим пора подниматься,
      За российские клубы браться.
      Не лежит душа к Луческам и Карерам,
      Пущай они в европе делают карьеры.

      -3
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 28 октября 2016, 13:09

      Понятие лучший тренер очень спорно, т.к игру в итоге делают игроки на поле и может в раздевалке.....да еще забыл админресурс.....

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 октября 2016, 12:41

      СрОвнять с землей означает делать что-либо или кого-либо на одном с ней урОвне.
      А в Вашей "интерпретации" чемпионов делают рАвными земле (или того хуже Земле, написанной с ошибкой).

      «...чего вы их с землей рАвняете?» - двойка редактору.

      3
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 28 октября 2016, 12:34

      А кто-то считает? Лучший тренер так не обосрался бы на евро.

      -2
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      Рейтинг: +1292

      каа 28 октября 2016, 12:22

      Лучший Бердыев однозначно...

      1
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