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    Казаков: «Погребняк в ФНЛ получает 140 миллионов в год»

    Журналист Илья Казаков, который известен своей работой в качестве пресс-атташе сборной России, рассказал об особенностях ведения финансовых дел столичным «Динамо».

    «Масштаб бедствия будет легче понять, если вспомнить хотя бы историю с трансфером Дядюна. За нападающего, не забившего в сезоне-2013/14 ни одного гола в 19 матчах, «Динамо» заплатило 1,5 миллиарда рублей. Около 60 миллионов подъемных и еще 140 миллионов годовой зарплаты (примерно столько же, сколько получает в этом сезоне, не играя, Погребняк).

    Вся нынешняя трансферная кампания бело-голубых поместилась в схожую сумму, причем эти деньги были получены не из кассы, а после продажи нескольких игроков», – рассказал Казаков.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Погребняк сыграл четыре матча в составе «Динамо», не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что у него были три предложения от клубов Премьер-лиги, но он предпочел провести сезон в ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 06:15
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +74

      koka7751 30 октября 2016, 19:06

      На помойку, таких "футболистов", а деньги в ДЮСШ.

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 28 октября 2016, 18:01

      3 класса математики. 1,5 млрд рублей это 24 млн долларов. Пишите сразу 15 тогда, че.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil > headdevil 28 октября 2016, 18:02

      В первоисточнике стоит 1/5, а не 1,5

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 28 октября 2016, 14:28

      Непонятно только,из каких источников платится такой огромный доход (футболист ведь ни Рональду,ни Месси ни даже Ибрагимович)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 28 октября 2016, 12:26

      Явная коррупция.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 28 октября 2016, 11:30

      Не плохо пристроился))) Второй Сапатер)))

      0
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 28 октября 2016, 11:25

      Да это полный обзац!!!

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 28 октября 2016, 11:01

      какому то человечку который с метра в ворота попасть не может, платят 140 лиминов, а тем кто работает на благо населения получают 15 рублей, ............

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 28 октября 2016, 10:38

      хм

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 октября 2016, 10:12

      Дурак он что ли уходить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2016, 09:50

      Ну при таких раскладах я бы тоже остался в ФНЛ за Динамо "батрачить."

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