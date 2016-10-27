«Рома» хочет арендовать у «Манчестер Юнайтед» Депая с последующим правом выкупа

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай вызвал интерес со стороны «Ромы». По информации источника, римский клуб планирует арендовать 22-летнего голландца с последующим правом выкупа. Отметим, что сделка может состояться во время зимнего трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «красных дьяволов» намерен продать нападающего. В нынешнем сезоне Депай провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.