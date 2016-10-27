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    Михайлович посоветовал Оби уйти из футбола и стать бухгалтером

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович подверг критике выступление полузащитника команды Жоэля Оби, который не сумел доиграть матч 10-го тура Серии А против «Интера» (1:2), попросив замену на 60-й минуте встречи.

    «Оби не 35 лет. Если он чувствует усталость уже по истечении часа, значит, он не может играть в футбол. Подобное не должно происходить в матче Серии А. Мне пришлось делать замену на ровном месте. Ему нужно идти работать бухгалтером», – приводит слова Михайловича Toro News.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2016 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 октября 2016, 17:53

      Ну уж. Если он в футболе выдохся за час играя за Торино! - В бухгалтерии и получаса не протянет:)
      Мало ли от чего он замену попросил - ты же все в прессу пихнешь, вот и сказал что устал

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