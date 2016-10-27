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    Прядкин: «Посещаемость некоторых клубов РФПЛ вызывает озабоченность»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин признался, что озабочен тем, что на некоторые команды в чемпионате России ходит малое количество болельщиков.

    «Чемпионат проходит на достойном спортивном уровне. Конечно, вызывает озабоченность посещаемость матчей некоторых клубов, которым вместе с Премьер-лигой надо активнее работать в данном направлении. Не до конца отрегулированы вопросы, связанные с деятельностью контроллеров-распорядителей, их взаимодействия с полицией, над чем мы сейчас совместно с РФС работаем», – сообщил Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    27.10.2016 15:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 27 октября 2016, 15:12

      особенно Уфа! Им футбол вообще там похоже не нужен и не интересен.

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