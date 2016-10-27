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    Гершкович: «Слуцкий – один из самых сильных тренеров в России. Он не виноват в неудачах ЦСКА»

    Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович выразил поддержку главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, который в последнее время подвергся критике со стороны болельщиков.

    «Период спада переживает каждая команда. Это может быть отрезок по ходу чемпионата или вовсе затяжной кризис. Что касается ЦСКА, то этот спад никак нельзя связывать с личностью Леонида Слуцкого. Он уже давно доказал, что является одной из передовых и сильнейших фигур в нашем тренерском цехе.

    Если брать объективные причины не лучших результатов ЦСКА, то о них уже давно все говорят. Два креативных игрока, Еременко и Дзагоев, не могут помочь команде в силу обстоятельств, а ушедшего Мусу полноценно заменить пока не удается. Траоре в данный момент не впечатляет, но проблески какой-то игры уже видны. Думаю, не за горами те времена, когда Ласина войдет в колею и будет приносить ощутимую пользу. Потому мне очень странно слышать критику в адрес Слуцкого со стороны журналистов и болельщиков.

    За последнее время Слуцкий добился с ЦСКА больших успехов, несмотря на то что в связи со строительством стадиона финансовые возможности клуба не столь широки для приобретения звезд. Армейцы всегда финишируют в тройке и борются за самые высокие места. Хотелось бы выразить полную поддержку Леониду Слуцкому с моей стороны. Уверен, в ближайшее время ЦСКА будет показывать очень качественный футбол», – сказал Гершкович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 14:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      Канстантин 27 октября 2016, 22:29

      Он вообще не тренер, Он демагог! За шесть лет, одно твердо разучили игроки: Пас вратарю!!! Без оглядки на ситуацию, даже, если это выглядит в виде "Пятой колонны" соперника!!! Ни одной наигранной комбинации, стандарта, да вообще ничего!! толпой вперед или назад, без всякой мысли!!! Нет разумной игры, ни с мячом, ни без мяча!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 27 октября 2016, 16:04

      Ну да, попробуй с 14 игроками отыграть достойно и в чемпионате и в ЛЧ..Слуцкий норм тренер

      4
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      Рейтинг: +555

      avera 27 октября 2016, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага,а виновны:неправильные поля,мячи бутсы у игроков и ещё сто
      причин.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > avera 27 октября 2016, 15:16

      виноваты травмы, спад конкретных ключевых игроков команды и отсутствие "сундука с деньгами" зарытого под зданием казны РФ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +555

      avera > red_blue_fury 27 октября 2016, 18:02

      Про деньги не знаю,а травмы и спад прерогатива
      тренерского штаба во главе с главным тренером.

      -1
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 27 октября 2016, 14:34

      Сложно не согласиться )

      2
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