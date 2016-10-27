Борис Игнатьев: «Бердыев подписал письмо за Газзаева, а потом позвонили сверху»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал свое мнение, почему вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев решил выйти из Объединения отечественных тренеров, которое настаивало на незаконности баллотирования Виталия Мутко на пост главы РФС.

«У нас было расширенное заседание, когда мы принимали различные решения о происходящем в футболе и наших шагах. Однозначно все проголосовали за выдвижение Газзаева на выборы РФС. Было подписано письмо, которое подписал в том числе и Бердыев. Но потом к нему было внесено дополнение, которое я подписать тоже не мог: не был в Москве. Но мне позвонили, прочитали его. Я согласился с содержимым.

Бердыеву о дополнении сказал Гаджиев, тот сказал: «Давайте». А потом, как положено, позвонили с вышестоящих инстанций. И, наверное, это повлияло. Выход Курбана Бекиевича из Объединения отечественных тренеров — это эмоциональный поступок, я так думаю. Не какое-то политическое отторжение программы действий, а лишь эмоции», – заявил Игнатьев.