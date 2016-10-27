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    Кузнецов: «В Кутаиси игроков ЦСКА били за отказ сдавать матч»

    Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил, что команда в начале 90-х годов сталкивалась с большим проблемами, когда футболисты были ограничены практически во всем, вплоть до спортивной амуниции.

    «Если бы кто-то из высших лиц за нас болел, может, хоть какую-то помощь бы нам оказывал. В 1990 году мы играли в форме гандбольного ЦСКА, потому что денег даже на это не было. Мы летали на самолетах, из которых прыгают парашютисты, да даже на грузовых приходилось. Помню, сидели по бокам, а в центре салона стояли ящики с фруктами. Один раз жили в группе войск на сборах, спали на кроватях, которые провисают до пола. И вот в таких условиях мы готовились к матчам. Плюс чемпионат начинали в манеже, а там жестко, отскок мяча другой. Если упал, ободрался – сразу ожоги.

    В Кутаиси нас били за то, что мы отказались сдавать матч. Потом трибуны выбежали на поле, мы 40 минут в раздевалке сидели. Попросили вызвать ОМОН, но приехал мэр и сказал, что все сам уладит. В Ереване вообще жуть была. В раздевалке сидели, а болельщики все стекла побили. Подобное много где случалось. В Донецке играли, а с трибун на нас летели бутылки. Мы стояли в центре поля и долго уйти не могли, а потом нас вывезли на военной машине», – рассказал Кузнецов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 09:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 27 октября 2016, 14:25

      это были лихие 90-ые

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 27 октября 2016, 13:37

      Тех кто вырос в 90-е, событиями нашего времени не испугать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Били значит еще тогда уже заслужили.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 27 октября 2016, 12:09

      Кавказское гостепреимство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 октября 2016, 11:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это было после того,когда Советская Армия в 1989 разогнала мирный митинг в Тбилиси.Дубинок не выдали,поэтому били сапёрными лопатками.Было много жертв,женщины,дети.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +149

      Sylpheed > андрей андреев 27 октября 2016, 12:06

      А спортсмены в чем виноваты?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Sylpheed 27 октября 2016, 12:55

      Не в чём.Так же говорили простые немцы в 1945,когда весь мир узнал о существовании концлагерей,где сжигали людей."Мы же лично не сжигали".Нет.Но вы выбирали(или не сопротивлялись)власть,которая сжигает людей(или бьёт их сапёрными лопатками). Хочу уточнить,что били не Спартак или Динамо,а ЦСКА,армейский клуб.Хорошо хоть не поубивали.Да я и не оправдываю нападавших,просто привожу факты и причины

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 27 октября 2016, 12:59

      Андрей! Ну почитайте хоть что-нибудь стОящее о второй мировой! Писать сегодня об этом нельзя, промолчу... Но читать можно элементарно... :-))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 27 октября 2016, 13:14

      Евгений,я догадываюсь))) о вашей позиции по поводу концлагерей и людях с курчавыми волосами.Но здесь разговор был о причинах избиения футболистов ЦСКА.Я просто хотел сказать,что за преступления власти придётся отвечать простым людям.Кстати,к нам это тоже относится(((

      -1
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > андрей андреев 27 октября 2016, 13:37

      «Легион грузинских соколов». Слышал про такой? И откуда там взялись женщины и дети?

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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sochi-2013 27 октября 2016, 16:27

      Вообще то тогда (в 89-ом)была ещё свобода информации(точнее начало) .Может какой-то легион и был,не спорю,но погибли 3 мужчин и 18 женщин

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > андрей андреев 27 октября 2016, 16:47

      обычное прикрытие-бабы и дети

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 27 октября 2016, 10:49

      Помню в 93-м в Волгограде на Роторе зубов лишился)))

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 октября 2016, 10:29

      Да у всех так было в те годы. У кого то больше, у кого то меньше...

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 октября 2016, 10:24

      90-е те ещё времена были...

      4
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 27 октября 2016, 10:13

      Да это были лихие 90..,

      3
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