Григорян: «Судьи отмазались перед «Рубином» за Грозный. Отыгрались на нас»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян раскритиковал работу арбитров в матче 1/8 финала Кубка России против «Рубина» (0:1).

«На результат повлиял арбитр. Его грубые ошибки повлияли на результат игры. Он побежал давать желтую Устинову, но вспомнил, что у него вторая. Набиуллин порвал связку колена Карасеву, но даже не получил желтую. При этом Кирееву была показана прямая красная. Ошибки носили тотальный характер в одностороннем порядке.

Обидно пропускать голы на 118-й минуте. Но нам этим составом надо играть через три дня. Поздравить Казань с победой не могу, потому что считаю, что мы были не менее достойны. Поздравлять просто ради приличия считаю неправильным. Судьи отмазались за Грозный. Отыгрались на нас», – сказал Григорян.