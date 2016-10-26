Горлукович: «ЦСКА не играет, а мучается. Фаворит дерби – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Думаю, фаворит – «Спартак». И дело даже не в том, что они опережают ЦСКА в турнирной таблице, а в том, что ЦСКА вообще не может найти свою игру в этом сезоне, я бы сказал, у них одни проблемы. «Спартак», наоборот, после неудачного месяца набрал во всех планах – игровом, психологическом, по очкам. Во всем «Спартак» является фаворитом встречи.

У ЦСКА есть лучший в российские времена президент клуба – Евгений Гинер, которому не надо ничего говорить, он сам разберется, в чем причины игровых проблем. Но сейчас они явны, команда не играет, а мучается. Может быть, это связано с тем, что топ-игроки, лидеры не вышли в текущем сезоне на пик формы», – сказал Горлукович.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 18.00 по московскому времени.