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    Гуренко: «Все нормализуется, «Локомотив» поднимется в таблице»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко надеется на то, что его бывший клуб сможет исправить ситуацию в турнирной таблице РФПЛ. Гуренко уверен, что победа над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура способна стать тем самым переломным моментом.

    – С возвращением вашего бывшего тренера Юрия Семина стали чаще следить за «Локомотивом»?

    – Я и раньше всегда следил за командой, но сейчас, конечно, стал активнее интересоваться тем, что происходит в «Локомотиве». Хочется, чтобы Семин вернул именно ту команду, которую помнят не только в России, но и в Белоруссии.

    – В матче с ЦСКА вы увидели именно тот «Локомотив»? Или эта победа – просто стечение обстоятельств?

    – Я думаю, ребятам удалось проявить характер, поэтому они и сумели взять три очка. У меня, кстати, болельщики спрашивали перед игрой, какой будет результат. Я сказал им, что «Локомотив» выиграет, потому что эта команда умеет проявлять характер в критических ситуациях.

    – У команды Юрия Семина была пятиматчевая серия без побед. Выигрыш у ЦСКА может стать поворотным моментом?

    – Я в этом уверен. Ведь игроки-то все квалифицированные. Просто постоянно чуть-чуть не хватало чего-то – где-то везения, где-то уверенности в себе. Считаю, что все нормализуется, «Локомотив» поднимется в таблице. Впереди еще целый круг, и все можно исправить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2016 06:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 октября 2016, 11:39

      поборятся за лигу европы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 октября 2016, 08:13

      Поднимется в район 8 по итогам и это будет провалом!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > Фан666 26 октября 2016, 08:24

      Перестань,Локо будет бороться за 3 место с Краснодаром и Спартаком

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > zra78 26 октября 2016, 09:44

      Со Спартаком вряд-ли, скорее с Ростовом, Амкаром, Тереком.)))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > zra78 26 октября 2016, 13:15

      Смелое суждение! В этом сезоне от Локо многого ждать не следует, но за еврокубки думаю поборемся! Хотя конечно же надежда умирает последней

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > zra78 26 октября 2016, 17:25

      Глупый фанат Локо посмотри на игру ясными глазами и трезво ужаснись

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