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    Футболка Коноплянки выставлена на аукцион

    Футболка хавбека «Шальке» Евгения Коноплянки с автографом выставлена на благотворительном аукционе, проводимом украинским телеканалом «2+2». Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Александра Лобода. Начальная цена лота составляет 1000 гривен. Средства, собранные с аукциона, будут направлены в помощь тяжело больным детям.

    Напомним, что Коноплянка уже не впервые берет участие в подобном мероприятии – в прошлый раз он выставил футболку с росписями всех игроков «Севильи».

    Источник: Facebook.com

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    25.10.2016 06:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57

      Ailend 30 октября 2016, 16:38

      не знаю есть ли смысл. Не проще ли свои финансы вложить? Хотя ко его знает мб он и дает .. А это как дополнительные финансы.. Ну успехов в продаже надеюсь купит кто.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2016, 16:13

      Ну и молодец! Лучше выкладывать футболки на аукцион, чем видео с кальянами

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 25 октября 2016, 09:10

      да уж

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      Рейтинг: +65

      komandos99 25 октября 2016, 08:33

      не впервые берёт участие в подобном мероприятии -грамотеи!Не стыдно???Что берёт???

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 октября 2016, 07:44

      аха детям плять..в карман параши..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 25 октября 2016, 07:52

      на кило конфет хватет хоть.?.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Chernyi Lis 25 октября 2016, 08:37

      Прикольно самому с собой общаться, успокаивает))

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