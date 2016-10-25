Футболка Коноплянки выставлена на аукцион

Футболка хавбека «Шальке» Евгения Коноплянки с автографом выставлена на благотворительном аукционе, проводимом украинским телеканалом «2+2». Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Александра Лобода. Начальная цена лота составляет 1000 гривен. Средства, собранные с аукциона, будут направлены в помощь тяжело больным детям.

Напомним, что Коноплянка уже не впервые берет участие в подобном мероприятии – в прошлый раз он выставил футболку с росписями всех игроков «Севильи».