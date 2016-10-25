Таски уйдет из «Спартака» этой зимой

Защитник «Спартака» Сердар Таски намерен покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно. В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы несколько немецких и турецких команд.

«С высокой долей вероятности Таски уйдет из «Спартака» уже в период зимнего трансферного окна. На днях состоялась встреча Сердара с руководством красно-белых, в ходе которой были расставлены все точки над «i» — обе стороны заинтересованы в прекращении сотрудничества. Контракт Таски заканчивается летом 2017 года, поэтому ближайшее трансферное окно — единственный способ для «Спартака» получить хоть какую-то компенсацию за футболиста. Красно-белые рассчитывают выручить от трансфера как можно больше денежных средств, однако, по самым утешительным прогнозам, сумма сделки не составит больше 2–3 миллионов евро», – рассказал источник, близкий к ситуации.