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    Милевский желает вернуться на Украину

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский признался, что хотел бы в будущем вернуться в киевское «Динамо».

    — Хотелось бы в будущем вернуться на Украину и снова заиграть там?

    — Конечно. Теперь все пишут: вот, Милевский поехал в «Тосно», поехал в Россию, но при этом никто не пишет, что с Украины не было ни одного достойного предложения. Естественно, я готов вернуться в «Динамо». Это мой родной клуб, я сто раз уже об этом говорил и буду говорить. Поэтому все возможно в этой жизни.

    — Почему вы решили продолжить карьеру именно в Петербурге? Наверняка были и другие предложения.

    — Я привык играть и добиваться результатов с командами, которые борются за чемпионство, которые ставят перед собой максимальные задачи. Сейчас у «Тосно» стоит задача выхода в Премьер-лигу. Переговорили с генеральным директором клуба Вячеславом Матюшенко и с моим агентом и решили, что задача стоит серьезная и вполне выполнимая. Поэтому я пришел сюда, чтобы помочь команде ее выполнить. Пока у меня все получается, дай бог, чтобы мы к концу мая решили задачу.

    — Следите за прессой, о том, что о вас пишут?

    — Когда начинают что-то плохое писать, я не читаю. Жду моих хороших действий, когда они будут их отмечать. Стараюсь только хорошее читать о себе, хотя этого не очень много, но пытаюсь находить только хорошее. Не хочу расстраиваться просто, не хочу портить себе настроение.

    Источник: Life

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    25.10.2016 01:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 27 октября 2016, 21:50

      Так сложилось в жизни что есть у нас с ним один общий друг .........подпортил он себе карьеру конечно..........но ничего верю что , всё у него будет хорошо , желаю ему удачи .

      1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 октября 2016, 22:00

      Миля,раньше подавал такие надежды, а сейчас где придется там и играет...Жаль,что сам загубил себя, гулянками, выпивкой и дружбой с Сашей Алиевым..

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 октября 2016, 09:19

      Блеать, запомни корр: Тосно - это не Петербург!!!

      -2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > С-Пб on-line 25 октября 2016, 13:20

      так название могут сменить... они же играли в Тихвине вроде будут на Петровиче играть вроде так всё озвучивали если выйдут, а там и название могут сменить(прописку) так что Тосно название сейчас а не привязка к местности

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > BAIv 25 октября 2016, 13:36

      Мы живём в сегодняшнем дне, поэтому глупо рассуждать сегодняшнюю запись о хотелках будущего

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > АрбузБушь 25 октября 2016, 16:11

      Всё надо называть своими сегодняшними именами, а не что либо когда-то, да и то ещё инфа, услышанная на кухне

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 25 октября 2016, 02:43

      Прости парень, то ты не на том уровне как игроки Динамо..

      -1
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