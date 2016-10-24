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    Бывший капитан «Амкара» предлагает разделить бюджет «Зенита» на все клубы РФПЛ

    Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов высказал свое недовольство словами комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского по поводу плохих газонов на стадионах клубов чемпионата России.

    – Почему решили ответить комментатору Моссаковскому?

    – Потому что люди делают выводы не по «Амкару», «Уралу», «Томи» или другой среднестатистической команде премьер-лиги, а по «Зениту» – одному из самых богатейших клубов Европы. Не совсем корректно говорить, что раз питерцы могут постелить идеальный газон, то и остальные на это способны. Это бред, так нельзя. Какие средства вложил «Зенит» в поляну, многие клубы не могут позволить такие траты. У «Амкара» бюджет – 800 миллионов рублей.

    В Перми лежит искусственный газон, и на нем можно играть. Это лучше, чем то, что было в Самаре, когда натуральный газон был затоплен.

    – Как же тогда в Перми положить натуральный газон?

    – Давайте поделим бюджет «Зенита» на все клубы и положим качественные поля.

    – В Екатеринбурге был изумрудный газон, но футболисты «Спартака» на нем частенько поскальзывались.

    – Против погоды ничего не сделаешь. Сотрудники стадиона включили обогрев поля, хотели сделать его пожестче.

    – Может, не стоило так резко писать комментатору?

    – Он рассказывает об этом на всю страну по федеральному каналу, его слова были резкими. Не считаю, что это я так высказался жестко, я лишь ответил человеку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 19:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 октября 2016, 09:12

      ну если так , то пора революцию делать и бомбить всех во дворцах и как там .. думаю этот правдаруб тоже не бедный и вокруг него полно в лачугах живет надо отобрать и поделить..
      РЕВОЛЮЦИЯ.. отобрать у попова и поделить

      -3
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      Рейтинг: +208

      Kurp 25 октября 2016, 09:00

      Попов прав, деньги надо поделить пока они есть, но скоро их и у бомжей
      будет мало, все к этому идет. Так, что надо спешить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 25 октября 2016, 02:09

      "Не считаю, что это я так высказался жестко, я лишь ответил человеку."
      Ты, дегенерат.Он высказал своё сугубо личное мнение,при этом никого не оскорблял,а ты на него вылил бидон помоев и ещё несколько раз унизил,перешёл на личности. Надеюсь он так это дело не оставит. За свои слова надо отвечать

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 октября 2016, 00:27

      Пораскинул мозгами.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +331

      Sany-116 24 октября 2016, 21:34

      И это было-бы правильно ведь газпром это народное достояние России но не Питера.

      3
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      Рейтинг: +555

      avera 24 октября 2016, 21:12

      Что булькать,у зенита главный болельщик страны.

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > avera 24 октября 2016, 21:23

      всеми ненавидимый да?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +555

      avera > Вомбат 24 октября 2016, 22:05

      Его знают все

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 октября 2016, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Предложить бы зарплату Алексея Попова разделить на всех футболистов РФПЛ, но он уже карьеру закончил(

      -7
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      Рейтинг: +11375

      alp 24 октября 2016, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "футболист" о "комментаторе" ))))))) а слюни внизу порося развели )))

      -7
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 октября 2016, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Матч ТВ как и Чемпионат .ру полностью мясные их гнать надо всех в шею

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 24 октября 2016, 20:08

      зинку вообще надо убрать и не нервировать народ,вся страна оплачивает клуб

      7
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Drama 24 октября 2016, 20:16

      Поддерживаю,Зенит расформировать,Милера,Митрофанова и компанию посадить за расхищение народных денег!

      7
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      Рейтинг: +11375

      alp > BANNIKOV1970 24 октября 2016, 20:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      по другому Зенит обыграть не получается? ))))) смори, денамо тоже как то раз за этим погналось - и где оно щас?

      -5
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      Рейтинг: +45

      ск122 > bombardir70 24 октября 2016, 20:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кулаков - раскулачить,
      кунаков - раскуначить,
      каряков - рас.......

      -5
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