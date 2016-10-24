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    Боярский: «Слуцкому лучше не обращать внимания на такое отношение болельщиков. Не тронь и пахнуть не будет»

    Народный артист России Михаил Боярский выступил с поддержкой в адрес главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По мнению Боярского, специалисту не стоит обращать внимание на негативное отношение болельщиков.

    – Видели баннеры болельщиков ЦСКА в адрес Леонида Слуцкого?

    – Из гнилых яблок выбирать не приходится. У нас очень много Шариковых на трибунах, и от этого никуда не деться. Преображенские еще долго не придут.

    – Как работать под прессингом тренеру?

    – Ему хватит достоинства, чтобы перенести все это. Леонид Викторович справится с довольно неприятной темой. Лучше не обращать внимания на такое отношение. Не тронь и пахнуть не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 16:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3120

      erma 24 октября 2016, 21:00

      Как не обращать? У нас, что только Мутко знает что надо и как надо на все случаи жизни? Кого слушать, если не болельщиков?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 18:09

      По логике вещей, тогда к Боярскому с интервью вообще на километр подходить не стоит, если он считает болельщиков некоторой субстанцией... Но! Минутку, сам-то является чуть ли не главным болельщиком бомжей... Отсюда следует, что по сути он и сам пахучая субстанция, которая не имеет права что-либо говорить о футболе...

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > ivanthebest 24 октября 2016, 18:19

      Нет, эта тысяча чертей считает себя элитой болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 октября 2016, 17:37

      У тренера вредная работа. Но за эту вредность ему несомненно платят

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 24 октября 2016, 17:30

      тебя не трогают,а ты воняешь

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 октября 2016, 17:13

      У Слуцкого ограниченные возможности и он какой год доказывает свою состоятельность как тренер.Одно мне не понятно,раз Траоре мертвый,почему не выпустить молодых игроков?

      9
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > джон базелон 24 октября 2016, 17:16

      Вот и мне не понятно. По моему момент как раз настал.

      2
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      Рейтинг: +25035

      bset 24 октября 2016, 16:48

      Тут еще как посмотреть. Мы хотим видеть зрелищную игру, уверенные победы над команды нижней половины таблицы. Хотим наконец чего-то добиваться в ЛЧ. А с другой стороны Слуцкий не виноват, что у него очень ограничен набор игроков. Тут пока его не снимут, не узнаешь, лучше без него или нет...

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > bset 24 октября 2016, 18:23

      Вы глупцы! Слуцкий уйдет и начнется закат ЦСКА. От добра- добра не ищут. Такого профессионала ещё поискать. Удачи.

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