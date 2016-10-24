Масалитин: «В ЦСКА должна быть уже перестройка»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейцев в матче 11-го тура РФПЛ от «Локомотива» (0:1). По мнению Масалитина, в стане красно-синих назрела перестройка.

«Не получается практически все, а особенно переход из обороны в атаку. Понятно, что сказывается отсутствие двух лидеров – Еременко и Дзагоева. Ласина Траоре себя никак не проявит, лидера на поле нет, на которого бы можно было рассчитывать. Александр Головин все никак не может себя проявить. Ротация состава слабовата – лавочки нет для усиления. Вот вчера надо было усилиться, но некем было. Напрашивается то, что в ЦСКА должна быть уже перестройка.

Все же где-то на оборону уже и года сказываются, потому что появляются быстрые и молодые нападающие. Дай бог им всем здоровья, чтобы они помогли еще своим опытом и мастерством ЦСКА, но железных людей нет – все когда-то начинают и заканчивают. Только благодарить их надо и поставить памятники им, что они столько лет ЦСКА и сборной приносили пользу. Уже давно напрашивается ротация состава», – сказал Масалитин.