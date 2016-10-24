Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ибрагимович не может забить гол на протяжении 498 минут

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не может забить гол в английской Премьер-лиге уже на протяжении 498 минут. Этот антирекорд швед установил после неудачного матча своей команды против «Челси» (0:4).

    Начиная с 2006 года, это является худшим результатом для Ибрагимовича во внутреннем чемпионате, когда он играл в составе «Интера», сообщает 101greatgoals.com. Стоит отметить, что в девяти матчах Премьер-лиги на счету Ибрагимовича четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2016 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 24 октября 2016, 18:18

      Ибрагимович как то заявил что он футбольный бог,а Погба
      не хотел что-бы его сравнивали с Зиданом. Самоуверенные
      ребята на самом деле обосранцы!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 24 октября 2016, 13:50

      Всё команды сильные попадаются,во Франции он не привык с такими играть ,будет какой нибудь , Сандерленд ,вот это ему по зубам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3137

      m40 24 октября 2016, 13:45

      Это АПЛ, детка. Как в Лиге1 не получится громить всех подряд, тут даже гранды иногда еле ноги уносят в играх с аутсайдерами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3470

      FRZZ 24 октября 2016, 13:20

      Ибрагимовичу нужен ассистент типа как Озил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 24 октября 2016, 12:32

      летом подписали, в сентябре сразу продлили контракт. можно расслабиться теперь :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 12:21

      Так старый стал. В первых играх - ещё давали развернуться, а как разыгрались дефы - всё, тут на хромой кобыле далеко не всякую команду объедешь. Лучше бы в Китай ехал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 октября 2016, 11:42

      Это англия! тут силовой футбол, а он далеко не молод, думаю манчестеру надо еще одно центрального напа наигрывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 24 октября 2016, 11:41

      Зря конечно он ПСЖ на МЮ променял, неужели все дело в количестве бабла?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 24 октября 2016, 11:17

      Жесть! Что делает команда?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11