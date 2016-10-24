Ибрагимович не может забить гол на протяжении 498 минут

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не может забить гол в английской Премьер-лиге уже на протяжении 498 минут. Этот антирекорд швед установил после неудачного матча своей команды против «Челси» (0:4).

Начиная с 2006 года, это является худшим результатом для Ибрагимовича во внутреннем чемпионате, когда он играл в составе «Интера», сообщает 101greatgoals.com. Стоит отметить, что в девяти матчах Премьер-лиги на счету Ибрагимовича четыре гола.